Sanremo ospita “Wake Up Liguria – L’online è già il presente non rimanere indietro!”

Sanremo. Domenica 20 febbraio alle 17:15, presso il Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, si terrà l’evento “Wake Up Liguria – L’online è già il presente non rimanere indietro!”. Il tema dell’evento sarà un progetto di imprenditoria digitale già presente in 63 città italiane ma poco conosciuto sul territorio ligure. L’evento vedrà come relatori gli organizzatori Manuel Calabrò e Francesco Bianco della zona, gli ospiti Andrea Francesca Muttoni dalla Valle d’Aosta e un leader di successo dalla Puglia.

