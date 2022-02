Liguria. Sono 3.129 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. A riferirlo il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero si rifà a 35.256 tamponi effettuati tra antigenici e molecolari. A emergere il numero sempre alto dei decessi (+12) e le oltre 2mila persone in meno in isolamento domiciliale.

