Genova. “La Liguria si conferma anche per la prossima settimana in zona gialla, l’incidenza nella nostra regione è in netta diminuzione e questo dato, insieme al calo costante degli ospedalizzati, ci dice che siamo nella fase calante della quarta ondata“. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti facendo il punto sull’andamento della pandemia di Covid in Liguria.

... » Leggi tutto