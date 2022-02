Il Comune di Pontedassio mette all’asta due immobili per investire i proventi sul territorio

Pontedassio. Il 15 febbraio, salvo proroghe, termina l’asta per la vendita di un fabbricato sito sulla strada provinciale per Villa Viani, nelle adiacenze del cimitero di Pontedassio, da ristrutturare o per trasferire la volumetria sul territorio con il Piano Casa. Il prezzo fissato dal comune è di 27mila euro a base d’asta. Il fabbricato può essere anche diviso in due lotti da acquistare separatamente.

... » Leggi tutto