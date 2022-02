“La musica riparte in sicurezza”, il direttore dell’ISS Brusaferro: «Segnali ottimisti da monitoraggio virus»

Sanremo. «Proprio il monitoraggio di oggi ci dà segnali ottimisti, indicando come ci sia una inversione nella curva dei nuovi contagi. Siamo, però, in una fase in cui la circolazione è ancora molto sostenuta. Il dato di oggi dimostra, che ci sono ancora più di 1.300 nuove infezioni su 100mila abitanti nell’arco di una settimana, anche se quindici giorni fa eravamo a più di duemila». Così il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) Silvio Brusaferro in un collegamento video con il Palafiori di Sanremo, durante la tavola rotonda “La musica riparte in sicurezza”: evento fortemente voluto dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

... » Leggi tutto