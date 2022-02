La Samp Primavera ribalta l’Inter (3-2) a Milano

Milano. Epica impresa dei ragazzi di Felice Tufano, che in svantaggio di due reti dopo un quarto d’ora di gioco, sono stati capaci, non solo di non perdere la testa, ma addirittura di ribaltare il risultato, andando ad acciuffare la quarta vittoria consecutiva, in casa dell’Inter di Cristian Chivu, che a sua volta era reduce da tre vittorie di fila. Merito di tutti, ma in grossa percentuale del mister, d’adozione savonese, che ha avuto la lungimiranza di cambiare modulo di gioco, prima per raggiungere il pari (passando dal 3-5-1-1, con cui aveva iniziato, al 4-4-2), per poi tornare alle origini, in un’ottica cautelativa, che invece gli ha consentito addirittura di passare in vantaggio.

