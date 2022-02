Sanremo 2022, Fabrizio Moro: «”Sei tu” è un pezzo della colonna sonora del mio primo film “Ghiaccio”»

Sanremo. «E’ difficile da spiegare quello che si prova a tornare sul palco dell’Ariston: mi sono emozionato, ho avuto paura, mi viene da piangere, mi sono commosso perché è stato molto negativamente intenso quello che abbiamo provato a causa della pandemia ed è stata una botta di energia tornare ma al contempo è come se il tempo non fosse mai passato» – dice Fabrizio Moro in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Sei tu” – «Ho deciso di partecipare al Festival quest’estate mentre ero avanti nella produzione del film e di album. Non ero sicuro di partecipare perché qui c’è tanta pressione e perciò avevo tanta paura, poi ho incontrato Amadeus che ha sentito questa canzone, abbiamo parlato e ci siamo convinti a vicenda. Sanremo è un grandissimo riflettore e alla fine ho deciso di partecipare. Ci sono diverse cose che danno origine ai miei pensieri e in questo momento sono i miei bambini, da quando sono diventato papà la mia vita è molto più fluida e sono più contento, tutto è paradossalmente più equilibrato. Sedermi a capotavola è un’immagine che mi dà forza e sul palco dell’Ariston ho pensato a questa immagine per darmi forza e cantare bene. Spero che il Festival possa essere una linea di demarcazione per tornare alla spensieratezza di un tempo».

