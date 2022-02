Sanremo, bolgia di fan sotto l’Hotel de Paris: arriva Rkomi

Sanremo. Bolgia di giovanissimi sotto l’Hotel de Paris dopo che nel pomeriggio la coppia Mahmood e Blanco, favorita per la vittoria del Festival, ha improvvisato il ritornello di “Brividi” all’ingresso dell’albergo di Corso Imperatrice, quartier generale delle case discografiche. In serata, a fare contenti i fan è stato Rkomi. L’artista milanese ha attraversato un muro umano di ragazzi per fare ritorno in camera. Prima di lasciare il pubblico, il rapper si è fermato ad intonare la sua Insuperabile, salendo in piedi sul muro della scalinata del De Paris.

