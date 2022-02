Sanremo, il Festival 2022 entra nella storia con l’annullo filatelico di Poste Italiane

Sanremo. Poste Italiane ha inaugurato stamattina, in via Matteotti, di fronte al cinema Centrale, di Sanremo, uno stand al quale sarà possibile richiedere un annullo filatelico legato alla 72/ma edizione del Festival della Canzone Italiana. La spazio filatelico temporaneo resterà aperto, fino alle 17 di oggi e domani, dalle 12 alle 18. Al momento dell’apertura c’era già gente in coda l’annullo, che è realizzato nel formato tondo e riproduce il logo della manifestazione e il numero dell’edizione 2022.

