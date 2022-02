Sanremo, successo per Orientamenti Tour Care: oltre 340 classi collegate e 10mila partecipanti

Sanremo. Oltre 340 classi collegate, 10mila partecipanti e ospiti di eccezione anche per l’evento conclusivo. Questo il bilancio della settimana di Orientamenti Tour Care che ha inaugurato il viaggio della carovana del sapere proprio nella patria della canzone italiana in occasione del Festival per dare messaggi ai ragazzi sull’importanza del prendersi cura delle loro competenze, da quelle umanistiche a quelle tecnologiche e digitali, partendo dai testimonial del mondo dello spettacolo.

