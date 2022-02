Ventimiglia. Tra le varie pratiche all’ordine del giorno, ieri sera, in consiglio comunale a Ventimiglia si è esaminato il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali.

Ad annunciarlo l’assessore competente Matteo De Villa: «Scopo principale dell’amministrazione è quello di recuperare spazi all’interno del cimitero sempre più saturo e poter accogliere i resti dei defunti in modo decoroso come deve essere».

