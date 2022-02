Italia. E’ stata ridotta a 5 giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. E’ quanto deciso e contenuto in una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

... » Leggi tutto