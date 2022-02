Festival, Toti: “Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo è un’eccellenza, fiore all’occhiello della Liguria”

Liguria. “La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo è un’eccellenza della Liguria, è la vera protagonista del Festival e porta alto il nome della nostra terra in Italia e nel mondo: l’incarico alla nostra Orchestra già formalizzato in questi giorni con la Rai per l’edizione 2023 ne è una conferma e ci riempie di orgoglio. Complimenti a tutti i musicisti e anche al presidente Filippo Biolé che ha saputo in pochi mesi dare la propria impronta alla Fondazione”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ieri sera ha assistito alla quarta serata del Festival dedicata alle cover, salendo sul palco per premiare i vincitori, il duo Gianni Morandi e Jovanotti.

