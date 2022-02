Sanremo, pass falso per entrare all’Ariston, giovane denunciato si difende: «E’ stata una goliardata»

Saremo. «E’ stata una goliardata. Il pass falso è stato utilizzato dal mio cliente al solo scopo di farsi qualche foto sul lungomare di Sanremo e poi scherzarne con gli amici. Non per tentare di entrare al Teatro Ariston. E’ stato fatto per gioco». A dichiararlo all’agenzia Ansa è l’avvocato di Marsala Antonino Rallo, legale del giovane siciliano denunciato, giovedì sera, dalla polizia, a Sanremo, con l’accusa di truffa per avere realizzato un pass falsificato per l’ingresso al festival della canzone italiana, con generalità e foto del titolare, logo della trasmissione televisiva trasmessa da “Rail ” e Qr-code.

