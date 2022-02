Tumore al seno, la breast unit del San Martino è stata certificata tra le migliori d’Europa

Genova. La breast unit dell’ospedale San Martino di Genova ha ottenuto il riconoscimento della piattaforma Breso, comitato europeo nato nel 2019 e composto dalle principali società scientifiche impegnate nella lotta del tumore alla mammella, diventando così un centro accreditato in tutta Europa per la formazione dei chirurgi senologi. Un traguardo che attesta il raggiungimento di standard clinici e scientifici elevatissimi e che colloca il policlinico genovese tra i quattro migliori centri italiani per la cura del tumore al seno insieme al policlinico Gemelli di Roma, al San Raffaele e all’Humanitas di Milano.

