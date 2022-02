Sanremo. E’ lutto, nel ponente ligure e non solo, per la morte di Achille Pennellatore, meteorologo molto noto in tutta la Liguria e in particolare tra i naviganti che ogni giorno ascoltavano le sue previsioni. A darne notizia è il quotidiano online Riviera24, con la cui redazione collaborava. Pennellatore si è spento la scorsa notte all’età di 67 anni, compiuti il 23 gennaio.

... » Leggi tutto