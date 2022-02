Nell’ultima serata del Festival ancora record di ascolti, i migliori da 22 anni: per Amadeus ci sarà una quarta edizione?

Sanremo. Il Festival numero 72 va definitivamente in archivio come quello dei record. L’ultima serata ha fatto registrare una media di 13,3 milioni di spettatori, con uno share del 65%, 10 punti percentuali in più rispetto al 2021. Per vedere di meglio occorre andare indietro di 22 anni quando, tra l’altro, l’offerta televisiva era ben inferiore a quella attuale. Legittima dunque la soddisfazione di Amadeus, che spiega perché è contento del suo terzo Festival anche al di là dei numeri.

