Sampdoria: Giampaolo si gode i frutti dell’intuizione su Sensi, ma Gabbiadini preoccupa

Genova. Senza dubbio la migliore Sampdoria della stagione. Dopo la brutta sconfitta alla Spezia i blucerchiati si sono ritrovati, rilanciandosi con un risultato importante, che ridà fiducia all’ambiente. Un 4-0 che nasce da una partenza sprint, ricca di intensità, ma anche dalle scelte di Giampaolo nell’undici titolare. L’ingresso di Sensi, trequartista, dal primo minuto, è risultato determinante: il giocatore detta i tempi a tutti gli altri e ha una sicurezza e una capacità notevole. Una qualità che in mezzo al campo mancava alla Sampdoria. Il rientro di Colley dietro ha trasmesso una solidità anche ai compagni, una solidità che si era persa da un po’.

Con Sensi in quella posizione, Candreva viene spostato in mezzala, mettendolo in condizione di tornare a essere una pedina importante per cross e per gamba.

I blucerchiati hanno saputo sfruttare gli spazi che ha lasciato il Sassuolo e le sue incertezze difensive soprattutto sulle palle alte inattive. Il risultato però è figlio anche dell’ottima prestazione di Falcone, che con tre-quattro parate decisive ha contribuito a tenere il Sassuolo a quota zero reti. “Il 4-0 è forse un risultato troppo rotondo – conferma Marco Giampaolo – nei 95 minuti però la Samp ha fatto bene, ci ha messo lo spirito, il rincorrere, lo stare dentro la partita a livello mentale. Il Sassuolo davanti è pericoloso, se non stai compatto è dura”.

