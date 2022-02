Caro energia, Cingolani: “Problema legato a quello della transizione ecologica, serve equilibrio”

Genova. “Sono un tecnico, ricordatelo”. Ed è così che Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, di fatto non lascia molti spiragli sulla soluzione del problema del rincaro dell’energia, problema che, in questo momento, rischia di rallentare la crescita dell’economia del Paese mettendo in ginocchio imprese e famiglie. Cingolani è intervenuto a Genova durante il convegno Italia Domani, sul Pnrr.

