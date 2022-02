Diano Arentino, al via la collaborazione fra amministrazione e protezione civile

Diano Arentino. Ha preso il via la collaborazione fra l’amministrazione comunale di Diano Arentino e la Protezione Civile di Diano Castello. «In questa prima fase stiamo lavorando insieme con una convenzione mirata alla situazione degli incendi. Il primo passo di un lavoro molto più ampio: abbiamo iniziato ad avviare insieme l’aggiornamento del piano di sicurezza del territorio, obbligatorio per legge e che non è più stato effettuato dal 2005. E’ un progetto lungo e impegnativo, ma passo dopo passo arriveremo a completarlo» commenta il sindaco Paolo Sciandino.

