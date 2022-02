Gruppo Eventi dona tutte le eccedenze alimentari di Casa Sanremo: i ringraziamenti del Centro di aiuto alla Vita e dell’Emporio Solidale di Sanremo

Sanremo. Il Centro di aiuto alla Vita e l’Emporio Solidale di Sanremo ringraziano il Gruppo Eventi ed in particolare il patron Vincenzo Russolillo, per aver deciso di donare tutte le eccedenze alimentari di Casa Sanremo alle famiglie che le due associazioni assistono sul territorio sanremese, dimostrando che è possibile vivere in modo diverso, dando attenzione alle necessità degli altri.

