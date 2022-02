Finalmente, dopo anni di rincorse, il Negroni è arrivato sul tetto del mondo, come cocktail più bevuto in tutto il globo: dopo un 2021 in cui molto del “Made in Italy” si è affermato come vittorioso, ecco arrivare la bella notizia che un drink di natali italiani, è giunto ad essere il più ordinato della Terra.

