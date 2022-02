In Liguria la prima laureata in autostrada della storia: discute la tesi mentre è ferma in coda

Liguria. L’emozione del giorno della laurea. L’ansia, la preoccupazione. Sono questi i sentimenti che si provano solitamente poco prima di discutere la tesi. E pensate se in quel momento siete assaliti anche dalla paura di non poter raggiungere l’ateneo. Il motivo? Un incidente in autostrada. Inizia così l’avventura di una studentessa torinese che questa mattina è rimasta bloccata in A26. A salvarla l’idea del professore: la discussione della tesi infatti è avvenuta direttamente dall’auto, grazie alla tecnologia.

