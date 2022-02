Genova. Un porto totalmente ecosostenibile, totalmente decarbonizzato, con attività pulite, e che per primo potrebbe fare scuola in Europa. Insieme al progetto del “cloud nazionale per far diventare la città un polo digitale di eccellenza” sono questi i due piani per il “futuro di Genova” che il sindaco Marco Bucci vuole rendere concreti.

... » Leggi tutto