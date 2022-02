Genova. Venerdì 11 febbraio i liguri non potranno (ancora) dire addio alla mascherina all’aperto. La data indicata in queste settimane infatti riguarda solo le regioni in zona bianca. Al momento quindi solo gli abitanti di Umbria, Basilicata e Molise potranno farne a meno. In Liguria dovremo invece, come nella maggior parte delle regioni italiane, continuare a indossarle, almeno per ora.

... » Leggi tutto