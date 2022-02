Area di crisi industriale non complessa, prorogato il termine per inviare i documenti a Filse

Genova. Le imprese che hanno partecipato e ottenuto concessione positiva al bando regionale da 18,5 milioni dedicato agli investimenti produttivi nell’area di crisi industriale non complessa avranno ulteriori 30 giorni, in aggiunta ai 45 già previsti alla data di concessione, per concludere l’iter documentale previsto dal protocollo d’intesa tra Regione Liguria e le sigle sindacali e datoriali, sottoscritto a luglio 2020. È quanto approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

... » Leggi tutto