Carcare. “E’ da novembre 2021 che i residenti del quartiere Boccialina aspettano risposte circa le varie situazioni di disagio che caratterizzano da anni il loro quartiere e che abbiamo ampiamente documentato con diversi sopralluoghi, ma che ahimè, a distanza di più di due mesi siamo ancora in attesa”. Così, in una nota, il consigliere comunale del gruppo “Impegno per Carcare” Alessio Morrone.

