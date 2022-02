Chiavari, interventi di contrasto alla povertà: al via progetti si sostegno per i senza fissa dimora

Chiavari. Il comune di Chiavari ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte del Terzo Settore per avviare una co-progettazione a sostegno di persone senza fissa dimora, in situazioni di povertà estrema o marginalità.

L’importo assegnato per lo svolgimento delle attività, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, è pari a 134 mila euro (finanziati da risorse REACT-EU – Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19).

