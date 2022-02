Dolceacqua. Mobilitazione di soccorsi in serata per un uomo di 28 anni, D.T., di Dolceacqua, finito nel greto del fiume dopo aver perso il controllo della propria auto. La vettura ha sfondato il guardrail ed è precipitata nel fiume nel territorio comunale di Dolceacqua all’altezza del bivio per Rocchetta Nervina.

... » Leggi tutto