Soccer Borghetto, mister Lamonica non si accontenta della prestazione: “Pagato un’ingenuità, c’è rammarico”

Il Soccer Borghetto ha giocato una partita dai due volti contro il Borzoli. Il primo tempo è stato dominato dai genovesi, che hanno chiuso in vantaggio 1 a 0. La squadra di Valmati ha approfittato delle tante assenze dei ponentini, tra cui spiccava quella di Carparelli, per imporre il proprio gioco. Nel secondo tempo, invece, il Soccer Borghetto è riuscito ad attaccare con maggiore costanza, trovando il goal del pareggio con Di Lorenzo. Quando la partita sembrava destinata a terminare in pareggio, il colpo di testa di Volpe ha fatto pendere la bilancia a favore del Borzoli.

... » Leggi tutto