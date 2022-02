Genova. “Garantisco che do la cittadinanza onoraria a tutti i non genovesi che davanti a me pucciano la focaccia con le cipolle nel cappuccino e poi se la mangiano con la cipolla che galleggia”. A dirlo il sindaco Marco Bucci durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora‘, intervistato a margine della mattinata genovese del primo ministro Mario Draghi.

... » Leggi tutto