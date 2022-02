Giorno del Ricordo, Medusei: «La conoscenza dei fatti diventa condanna di ogni violazione dei diritti dei popoli e monito per l’avvenire»

Genova. Questa mattina si è svolta in videoconferenza la Seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo in memoria delle decine di migliaia di italiani, che da secoli vivevano in Istria, Fiume e Dalmazia e che furono uccisi o costretti all’esodo alla fine della seconda guerra mondiale. Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha aperto la seduta portando i saluti di tutta l’Assemblea legislativa e ha invitato i colleghi consiglieri a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. E’ seguita la dettagliata ricostruzione dello storico Stefano Monti Bragadin.

