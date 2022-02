I reati sul web in aumento dell’80%: Francesco Bocciardo ed Enzo Paci testimonial contro il cyberbullismo

Genova. Modifiche dei registri elettronici, invasioni durante le lezioni in Dad, truffe da migliaia di euro. In due anni, dall’inizio della pandemia, i reati sul web sono aumentati dell’80%. È quanto emerso dalla tappa genovese di Una vita da social, la campagna della polizia postale e delle comunicazioni per sensibilizzare studenti, genitori e insegnanti sui pericoli di internet e del cyberbullismo.

