Il leone che viaggia fa tappa a Ventimiglia

Ventimiglia. Il Lions club Ventimiglia, presieduto quest’anno da Sauro Schiavolini, ha sempre intrattenuto dei rapporti di grande amicizia e collaborazione con i club della vicina Costa Azzurra, a partire da quello di Mentone, con cui è gemellato e con il quale sono frequenti le attività di servizio in comune, sino ai club dell’area nizzarda. Recentemente proprio un club di Nizza (Nice Azur) ha proposto ai Lions di Ventimiglia di prendere parte ad un’iniziativa di grande valore simbolico: ricevere un quadro raffigurante una testa di leone disegnato da un lion belga (Samuel Delorte), ospitarlo per qualche giorno, dandogli la massima visibilità e poi farlo procedere verso un altro club, finché non ritorni in Belgio, al punto da cui è partito, dopo aver attraversato l’intera Europa. La tela è già stata in Francia e l’Italia è, quindi, il terzo paese che attraversa.

