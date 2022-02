Per celebrare il “Giorno del ricordo”, la nipote di profughi Chiara Atzeni racconta le memorie dei nonni

Evoluzione in narrativa del suo brano Esodo, pubblicato il 10 febbraio dello scorso anno, L’Eco di un Esodo (Erga edizioni) è un viaggio autobiografico che ha come sfondo la tormentata ma poco conosciuta storia dell’esodo giuliano-dalmata avvenuto nel secondo dopo guerra,

quando migliaia di italiani che abitavano le terre d’Istria,

Quarnaro, Fiume e Zara, passate dall’Italia alla Jugoslavia, lasciarono in massa le loro case e le loro vite, abbandonando ogni cosa.

Martedì 15 febbraio alle 18 Chiara presenterà il suo libro presso la libreria laFeltrinelli di Genova con la partecipazione del saggista ed editorialista Pierfranco Pellizzetti e della relatrice Carla Scarsi. Per partecipare inviare una mail a eventi.genova@lafeltrinelli.it.

