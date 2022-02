Prima Categoria, il Savona fallisce l’andata di Coppa Liguria: il Pontelungo si impone 2 a 1

Il Savona esce sconfitto dall’andata del match valido per i quarti di finale di Coppa Liguria di Prima Categoria. La squadra di Balleri ha perso 2 a 1 contro il Pontelungo. I ragazzi di Zanardini sono andati in vantaggio nel primo tempo con Chariq e hanno raddoppiato nella ripresa con Giampà. Il goal di Castagna consente però al Savona di tenere più che aperta la questione passaggio del turno, che verrà deciso in casa degli ingauni.

