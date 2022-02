Rari Nantes Imperia, tanti ‘personal best’ alla terza prova regionale

Imperia. La squadra di nuoto della Rari Nantes Imperia, allenata da Davide Dreossi, è tornata in acqua nello scorso week-end per la III regionale ligure in vasca corta. Nelle gare, tenutesi sabato 5 e domenica 6 febbraio alla piscina Sciorba di Genova, si sono distinti alcuni atleti giallorossi che hanno ottenuto il personal best. Si tratta di Sofia El Baraka, nei 50 Delfino e 50 Rana; Martina Acquarone, nei 100 Stile Libero; Benedetta Di Marco, nei 100 Stile Libero e nei 200 e 400 Misti; Mirko Scaramuccia, nei 50 Stile Libero.

