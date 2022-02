Rincari sulle bollette, Draghi: “Il Governo prepara intervento di ampia portata”

Liguria. “Il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. Il Governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo discorso ufficiale da Genova, da palazzo San Giorgio, dove si è svolto l’incontro istituzionale con Bucci, Toti e Signorini che ha segnato la prima tappa della visita del premier in città.

