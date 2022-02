Riva Ligure. Nel Comune di Riva Ligure è attivo il lettore digitale di Green Pass per l’accesso agli uffici pubblici. Al fine di applicare quanto previsto dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio (art.3 “Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19”) è stato infatti installato un sistema di rilevazione automatica all’ingresso della sede municipale in via Nino Bixio.

... » Leggi tutto