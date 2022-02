Russo (FdI): «Regione ha chiesto ad Asl1 di allestire un’area d’attesa esterna e coperta per l’obitorio dell’ospedale di Sanremo»

Imperia. «A seguito di una mia interrogazione a risposta immediata, il presidente Toti mi ha informato che è in corso una valutazione tecnica (di fattibilità e di costi) da parte dell’ufficio competente della Asl 1 per l’installazione di una tenda fissa con posti a sedere al di fuori della camera mortuaria dell’obitorio dell’Ospedale Borea di Sanremo in modo da offrire un riparo dalle intemperie alle persone, soprattutto anziane, che sono in attesa di entrare nella camera mortuaria per far visita al defunto». Così dice la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo al termine del Consiglio regionale.

