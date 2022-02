Un furto in auto e due tentati furti in altrettanti negozi: il bilancio di una notte a Ventimiglia

Ventimiglia. Notte particolarmente movimentata, quella appena trascorsa, a Ventimiglia. Nella città di confine si sono infatti registrati due tentativi di furto: il primo ai danni del distributore di cannabis legale di via Cavour, il secondo in una attività di via Sottocovento.

E non è tutto. In via Tenda, nei pressi del comando della polizia locale, una vettura è stata danneggiata da due uomini che, una volta aperta la portiera, hanno rubato alcuni oggetti dall’auto.

... » Leggi tutto