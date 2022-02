Albergo di Portosole, placet degli enti: sì all’abbattimento preventivo

Sanremo. Si è tenuta questo lunedì l’attesa conferenza dei servizi, in sede referente, per l’approvazione del nuovo progetto dell’albergo di lusso a Portosole. L’opera, del valore stimato di 28 milioni di euro, ha visto convergere tutti gli enti coinvolti nell’iter autorizzativo – Comune, Regione, soprintendenza, capitaneria di Porto e ufficio delle Dogane -, sulla proposta di sdoppiare il procedimento in corso per concedere una via prioritaria all’abbattimento dell’hotel incompiuto, così come proposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella per dare una risposta, nel più breve tempo possibile, alla cittadinanza che l’attende da vent’anni.

... » Leggi tutto