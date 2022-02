Giornata Mondiale del Malato: le iniziative negli ospedali della Liguria

Genova. Venerdì 11 febbraio si celebra la trentesima Giornata Mondiale del Malato, ricorrenza istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II. Dopo due anni di pandemia, in un momento di ripartenza e rilancio che coinvolge anche tutto il sistema sanitario regionale, questa giornata assume particolare rilevanza, con diverse iniziative organizzate negli ospedali liguri: piccoli gesti, dai menù speciali che saranno offerti a malati ai momenti di preghiera e riflessione organizzati in alcuni ospedali, per dimostrare simbolicamente la vicinanza a tutti quelli che, a causa del Covid così come per tutte le altre patologie, è costretto ad affrontare una situazione difficile.

