Genova. «Onore, ricordo e preghiera. Per difendere la memoria di chi ha sofferto e ha pagato con la propria vita innocente la sola colpa di essere una donna italiana o un uomo italiano. Perché non ci siano più morti di serie A e morti di serie B. Perché chi nega e minimizza l’eccidio delle foibe, ancora oggi, uccide due volte. E noi non dimentichiamo».

... » Leggi tutto