Liguria, Sartori (FdI): «Riaprono i locali da ballo ma si pagheranno anche rincari del 600% di energia»

Genova. «Sento voci di forte contrasto rispetto alle riaperture di domani – esordisce il responsabile del dipartimento ristorazione e locali da ballo di FdI Auguto Sartori – se da una parte c’è attesa per una riapertura a lungo agoniata dall’altra c’è la paura di un caro energetico che rischia di far tenere aperto i locali solo per pagare le tasse. Nessuno riesce a comprendere quanto inciderà per un locale da ballo l’aumento del costo dell’energia visto che il suo consumo è alto in questo tipo di locale. Dal mio punto di vista parlo dei rincari nel mondo della ristorazione e sono rincari importanti che mettono a repentaglio chi ha subito gravi perdite nell’anno a causa della pandemia. Vedremo, ma il cielo sembra quello di oggi con molte nubi all’orizzonte che preannunciano forti temporali sul mondo dell’accoglienza e del divertimento».

