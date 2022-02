Outdoor, ad Andora 54 km di sentieri: investimento da 133 mila euro

Andora. E’ alle fasi finali la realizzazione della rete sentieristica ciclabile e pedonale attrezzata voluta dall’Amministrazione Demichelis che, con un investimento di 133mila euro, ha finanziato il tracciamento, la messa in sicurezza e la pulizia di quattro percorsi distinti, della lunghezza media di 10 chilometri, individuati ciascuno con un colore diverso. Sono stati disegnati per offrire escursioni a piedi o in mtb semplici, mediamente impegnative o estreme per gli amanti del downhill.

