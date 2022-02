Pnrr, Bordighera in prima linea. Giunta stanzia 50mila euro per incarichi di progettazioni

Bordighera. L’Amministrazione di Bordighera in prima linea per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo del PNRR.

La Giunta Comunale questa mattina ha stanziato, con la disposizione della seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2023 – 2024, un impegno di 50.000 euro per affidare gli incarichi di progettazione propedeutici alla partecipazione ai bandi con cui saranno assegnate le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

