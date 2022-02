Bordighera pronta a conferire l’acquedotto al Rivieracqua. Parla il sindaco

Bordighera. «E’ altissimo il valore del patrimonio idrico che sarà conferito dal Comune di Bordighera a Rivieracqua. Per tutelarlo abbiamo chiesto al gestore unico la garanzia di investimenti congrui e continuati nel tempo sulle infrastrutture, prima fra tutte il depuratore. E’ l’unica strada per evitare un spreco insensato di risorse, che avrebbe tra l’altro come conseguenza disagi e disservizi per i cittadini. Il piano d’ambito prevede uno stanziamento di 400mila euro all’anno per 4 anni per investimenti nel depuratore consortile; tuttavia non sono presenti impegni di spesa per l’acquedotto, che dovranno essere valorizzati nella bozza del verbale di consegna».

... » Leggi tutto