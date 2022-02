Nuovo regolamento del Consiglio comunale, “Diano Marina” e “Diano Domani”: «Confermiamo l’inaccettabilità dei contenuti»

Diano Marina. «In data odierna è stata convocata dal presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina Francesco Bregolin (con preavviso di sole 48 ore) la riunione dei Capigruppo, per discutere la bozza del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, fortemente proposto e voluto, in maniera congiunta e coesa, da entrambi i gruppi oggi all’opposizione consiliare. Tale convocazione arriva dopo che, più di due mesi fa, proprio i due Gruppi di opposizione, “Diano Marina” e “Diano Domani”, avevano presentato le rispettive proposte di modifica, finalizzate a migliorare il Regolamento in questione, in un’ottica di maggiore rispetto delle esigenze di rappresentatività di tutti i cittadini. Tuttavia, è spiacevole dover constatare che, a fronte di una cristallina disponibilità da parte dei gruppi rappresentati dai sottoscritti, si è dovuto assistere all’ennesima dimostrazione di inefficienza e di superficialità da parte dell’Amministrazione che, non solo ha convocato una riunione così importante con così poco preavviso, ma ha provocatoriamente presentato un testo pieno di modifiche autoritarie ed arbitrarie, unicamente finalizzate ad intaccare le funzioni fondamentali assolte proprio dalle opposizioni. Infatti, in un gretto ed offensivo tentativo di limitare l’azione dei nostri gruppi, il documento proposto vuole condizionare, solo a titolo esemplificativo, il diritto di presentare interrogazioni in Consiglio Comunale, arrogandone l’approvazione preventiva al capogruppo di maggioranza, pone delle inaccettabili limitazioni alla procedura di accesso agli atti e vieta la pubblicazione sui social dei filmati relativi alle sedute del Consiglio Comunale» – dicono Marcello Bellacicco, capogruppo Diano Marina, e Francesco Parrella, capogruppo Diano Domani.

