Ospedali in Liguria verso la normalità, Bassetti: “Ai pazienti Covid solo il 25% dei posti letto”

Genova. “Nel reparto di malattie infettive siamo già da dieci giorni al 75% di posti letto destinati alle patologia non Covid e 25% ai pazienti Covid“. Nelle cifre fornite da Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, c’è il senso di quanto sta avvenendo nelle strutture sanitarie della Liguria, ormai decisamente avviate a un percorso di ritorno alla normalità dopo la quarta ondata pandemica. Del resto questa settimana tutto il quadro è in “netto miglioramento“, come sintetizza il presidente Giovanni Toti nella conferenza stampa settimanale, forse una delle ultime.

... » Leggi tutto